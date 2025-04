Salerno, banda del buco in azione al Cash and Carry: colpo da 100mila euro Continua l'escalation di furti, indagini in corso delle forze dell'ordine

Non si arresta l’escalation di furti nella città di Salerno. Nella notte una banda è entrata in azione nella zona industriale della città, saccheggiando il cash and carry “American Cash” di via Wenner. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono riusciti ad introdursi nell’ingrosso alimentare dopo aver bucato una parete esterna. Una volta all’interno, si sono diretti verso la cassa automatica, riuscendo a portar via il bottino che era custodito all’interno. Secondo una prima stima, il colpo sarebbe di circa 100mila euro.

Le indagini

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per provare a ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che la banda sia riuscita ad aprire la cassa automatica con un flex che è stato recuperato dagli investigatori all'interno dell'attività. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver raccolto elementi utili per risalire all'identità dei protagonisti del colpo.