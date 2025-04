Schianto nel giorno di Pasqua, Sala Consilina piange la 21enne Angelica Gargano Il suo cuore ha smesso di battere al Ruggi, dolore nel Vallo di Diano

Era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente nel giorno di Pasqua. Dopo tre giorni di ricovero in Rianimazione, è deceduta Angelica Gargano, 21enne di Sala Consilina. La ragazza, mentre stava andando a lavoro, aveva perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada in località Fonti. L'impatto, violentissimo, era terminato contro un'abitazione. La 21enne aveva riportato lesioni molto gravi, tra cui un trauma toracico con schiacciamento. Soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata d'urgenza in ospedale a Salerno con l'elisoccorso. Oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Sala Consilina sotto choc: il cordoglio del Comune

Dolore e sgomento a Sala Consilina e nel Vallo di Diano. "L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Angelica Gargano, una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto immenso nella sua famiglia e nell’intera comunità.

Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che le hanno voluto bene, in questo momento di grande tristezza e sgomento. A nome dell’intera cittadinanza, l’Amministrazione Comunale si unisce al lutto e partecipa con affetto al ricordo di una giovane figlia della nostra terra".