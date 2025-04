Choc a Cava de' Tirreni, donna trovata senza vita nella sua abitazione Era un'infermiera dell'ospedale cittadino

Dolore a Cava de' Tirreni per la morte di una 66enne, ex infermiera dell'ospedale cittadino. La donna, da qualche anno in pensione, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L'allarme è scattato in mattinata in quanto la donna non rispondeva al cellulare. Le forze dell'ordine hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per poter accedere nell'appartamento nel quale hanno fatto la tragica scoperta. Sono in corso accertamenti per risalire alla cause della morte anche se l'ipotesi principale è che la 66enne sia deceduta per cause naturali.