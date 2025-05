Sala Consilina: furti aggravati e ricettazione, arrestate due persone In azione i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, all'esito di un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito, in diverse località, ordinanze di applicazione di misure cautelari (una della custodia in carcere e una degli arresti domiciliari) nei confronti di due persone. Una terza, destinataria di ordinanza della custodia in carcere si è resa allo stato irreperibile ed è attivamente ricercata.

Le indagini

Tutte risultano indagate, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e ricettazione. Il provvedimento cautelare ha evidenziato, nei confronti dei predetti indagati, la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza per la commissione di furti di componenti metalliche e cavi di rame presenti nelle cabine elettriche, compiuti da gennaio a luglio a 2022 in diverse località del Vallo di Diano, a Montella (AV) e San Vittore del Lazio (FR).