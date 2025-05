Colpiscono con calci e pugni un ragazzo: daspo per due giovanissimi E' successo nella movida di Sarno

Il Questore della provincia di Salerno ha emesso n. 2 provvedimenti di “D.A.SPO Urbano” nei confronti di due giovanissimi ragazzi di Sarno, responsabili di una brutale aggressione avvenuta la sera del 24 dicembre u.s. durante la “Movida”, nelle adiacenze di

un noto bar/pizzeria nel centro cittadino di Sarno.

I dettagli

I provvedimenti in argomento, notificati in questi giorni dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Sarno, impongono il divieto di frequentare, per i giovani coinvolti nell’aggressione, gli esercizi e i locali di pubblico trattenimento specificamente

individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ed il divieto di accesso a carico degli stessi giovani al centro cittadino di Sarno, a qualsiasi ora della giornata, per la

durata di due anni.

L’attività info-investigativa della Polizia di Stato ha consentito, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza in uso al locale e alle testimonianze di alcuni presenti quella sera, di individuare i responsabili dell’aggressione i quali si erano accaniti, per apparenti

futili motivi, contro un ragazzo che si trovava insieme ad amici e alla propria fidanzata presso quel bar per un aperitivo, colpendolo con calcio e pugni.

L’uomo, ferito alla testa, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in Ospedale.

Le misure di prevenzione adottate, di esclusiva competenza del Questore – Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza – sono finalizzate alla tutela del decoro e della tranquillità pubblica e ad impedire la reiterazione di analoghe condotte violente e di

particolare allarme sociale. Lo strumento preventivo costituisce una risorsa importante per coniugare le esigenze di tutela della collettività in una prospettiva di aspettativa di tranquillità sociale.