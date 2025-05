Angri, scoperto un carico di cocaina da 36 chili: avrebbe fruttato 5 milioni L'operazione è stata effettuata dai carabinieri di Castellammare di Stabia

Un enorme carico di cocaina è stato rinvenuto dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Angri. Una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato 5 milioni di euro. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia che, nell'ambito di controlli anti-droga, hanno individuato e sequestrato il carico per un totale di 36 chili di cocaina purissima. La droga, secondo gli investgatori, al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. I militari l'hanno rinvenuta lungo la stazione ferroviaria di Angri, comune dell'Agro Nocerino Sarnese che si trova al confine con l'area stabiese e vesuviana. Non a caso il risultato ottenuto dai carabinieri è frutto di controlli antidroga e del monitoraggio dell’area stabiese, spesso collegata nel traffico di stupefacenti ai comuni confinanti della provincia salernitana. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Continuano le indagini per risalire a chi avrebbe disposto del carico.