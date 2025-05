Operazione anti-droga a Cava de' Tirreni, 12 arresti della Guardia di Finanza L'inchiesta è collegata a quella che, lo scorso 8 aprile, coinvolse altre 14 persone

Operazione anti-droga della Guardia di Finanza nel comune di Cava de' Tirreni. I militari hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 12 persone, due finite in carcere e 10 agli arresti domiciliari. L'inchiesta, coordinata dalla DDA di Salerno, contesta agli indagati i reati di detenzione e cessione di cocaina, hashish e marijuana.

Il provvedimento cautelare costituisce la prosecuzione di quello eseguito lo scorso 8 aprile nei confronti di altri 14 indagati, ai quali veniva contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti.

Il provvedimento cautelare eseguito in giornata riguarda quei soggetti ai quali non è stata riconosciuta una diretta appartenenza al contesto associativo; gli indagati, tuttavia secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, costituivano i terminali del sodalizio, essendo dediti alle cessioni dello stupefacente.

Nel corso dell'attività investigativa, sono state tratte in arresto in flagranza di reato 4 persone nonché sottoposti asequestro altri 8 chili di hashish e 600 grammi di cocaina. Inoltre, in fase di esecuzione della misura è stata rinvenuta nella disponibilità di un indagato una pistola di fabbricazione russa con matricola abrasa con all'interno del serbatoio sette proiettili e la somma in denaro contante di 6.155 euro. L'indagato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina.