Porta via una bicicletta da una casa: arrestato straniero In azione i carabinieri

Il 19 maggio i carabinieri a Pontecagnano Faiano hanno arrestato lo straniero A.T., per furto in abitazione.

I dettagli

Secondo la ricostruzione effettuata nel corso delle indagini avrebbe portato via una bicicletta da una casa privata.