Incidente tra auto e moto a Eboli: un ferito grave E' stato condotto in ospedale

Incidente stradale a Eboli intorno alle 21 di ieri sera, è successo all’incrocio tra le vie Padre Pio e Gonzaga.

L'incidente

A scontrarsi, per cause ancora da accertare un'auto e una moto. Ferito in codice e rosso un centauro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il motociclista, in gravi condizioni, è stato condotto in ambulanza in ospedale.