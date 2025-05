Omicidio Carmela Quaranta, la famiglia: "Fiducia nella magistratura" "Rimaniamo in attesa che la giustizia accia il suo corso"

I familiari della 42enne Carmela Quaranta, uccisa nella notte tra venerdì e sabato del 18 aprile scorso nella sua abitazione a Mercato San Severino, hanno fatto sapere di confidare nella magistratura per la chiusura dell'indagine sul delitto. Lo hanno chiarito in una nota, affidata all'avvocato difensore Nobile Viviano.

Il messaggio

"Apprendiamodi un fermo per la prematura morte della nostra amata sorella/figlia. Siamo fiduciosi nell'operato della magistratura ed aspettiamo che venga fatta piena luce sulla tragica fine di Carmela. Siamo consapevoli che questo è solo il primo passo verso l'accertamento della verità e rimaniamo in attesa che la giustizia faccia il suo corso nella convinzione che verranno assicurati alla giustizia tutti colore che in qualsiasi modo hanno contributo a mettere fine alla vita della nostra amata.

Siamo stretti nel dolore e ci affidiamo al nostro legale per ogni ulteriore commento, anche tecnico, su quanto appreso dalla stampa".