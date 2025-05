Pontecagnano, ennesimo incendio alle spalle del centro sportivo Mary Rosy Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Ennesimo inciendio questa mattina a Pontecagnano Faiano, in via Lago di Caldonazzo. Le fiamme hanno interessato un'area alle spalle del centro sportivo Mary Rosy (quartier generale della Salernitana), che da tempo è diventata una discarica a cielo aperto e che è già stata interessata da procedimenti amministrativi.

In questa zona i Vigili del Fuoco sono stati spesso costretti ad intervenire per estinguere le fiamme che avvolgono i rifiuti. Stamattina, per l'ennesima volta, i caschi rossi di Salerno hanno dovuto provvedere all'estinzione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano per gli accertamenti del caso.