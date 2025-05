Picchia e rapina la madre: braccialetto elettronico per un 30enne E' successo a Sarno

Un 30enne avrebbe maltrattato e rapinato la madre rubandole del denaro. L'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti della vittima con applicazione dei braccialetto elettronico.

I dettagli

Ad emettere la misura cautelare, eseguita dai carabinieri, è stato il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura. L'accusa per il 30enne è di maltrattamenti contro familiari, rapina e lesioni personali nei confronti della madre non convivente.

A far scattare le indagini la denuncia della malcapitata che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 30enne. In più occasioni avrebbe vessato la madre con continue richieste di denaro e l’avrebbe fisicamente aggredita per sottrarle i contanti che nascondeva nella cassaforte.