Tragedia nel Salernitano: incidente in moto, perde la vita 16enne Inutile la corsa in ospedale a Vallo della Lucania, comunità sotto choc

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto a San Giovanni a Piro, nel Cilento. Il giovane (D.M. le sue iniziali) stava percorrendo in sella ad una moto 125 la strada che collega con la frazione di Bosco. Improvvisamente e per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, il 16enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Sotto choc la comunità di San Giovanni a Piro.

L'Amministrazione comunale ha provveduto ad annullare gli eventi che erano in programma oggi.

"Il Comune di San Giovanni a Piro comunica che, in accordo con gli operatori del commercio ambulante - ai quali va un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata - la fiera prevista in occasione della festa di Pietrasanta è stata annullata.

La decisione è stata assunta quale segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore che ha colpito la famiglia Magliano e l’intera comunità di San Giovanni a Piro per la prematura scomparsa di Domenico, avvenuta questa notte".