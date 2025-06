Ruba una carrozzina per disabili a Battipaglia: denunciato dalla polizia L'uomo è stato incastrato dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia per furto di una carrozzina per disabili. Il furto è avvenuto a Battipaglia, in provincia di Salerno, lo scorso venerdì 13 giugno. Gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno ricostruito l'accaduto rintracciando l'uomo, che aveva con sé una carrozzina per disabili precedentemente rubata e il cui furto era stato denunciato dalla vittima alla Stazione dei Carabinieri.

Le indagini

L'individuazione dell'autore del furto è stata resa possibile dall'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.