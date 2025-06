Terrore a Scafati, 25enne gambizzato in strada L’episodio potrebbe essere legato al mondo della droga. Duro sfogo del sindaco Aliberti

Un 25enne scafatese è stato ferito con un colpo d'aria da fuoco. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. L'uomo, colpito al ginocchio, ha raggiunto da solo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è stato preso in cura dai sanitari.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore per i quali potrebbe essersi trattato di un avvertimento. Le indagini proseguono ad ampio raggio ma una delle piste maggiormente battute è legata al mondo della droga.

Dura la presa di posizione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che sui social ha tuonato: "Noi siamo contro omertà e camorra".