Grosso incendio ad Angri: a fuoco un capannone di 4mila metri quadri In azione i vigili del fuoco

Paura ad Angri per un grosso incendio divampato questa notte in via Avagliana. Ad andare a fuoco un capannone di circa 4000 m² adibito ad ingrosso computer e mercatino dell'usato.

Gli interventi

Subito dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti con le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino, supportate da 3 autobotti oltre una del Comando di Napoli e una da Benevento.

I caschi rossi sono riusciti a domare l'incendio che ora è sotto controllo. Al momento la struttura è collassata. Scattata la richiesta d'intervento all'Arpac per i controlli di loro competenza.