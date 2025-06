Eboli: uomo trovato morto in casa, si indaga Non dava sue notizie da giorni

Un uomo è stato trovato morto questa mattina, in Largo Emilio Sereni ad Eboli, si trovava all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme dei conoscenti preoccupati dal fatto che da due giorni, non avevano più sue notizie.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, introducendosi nell'appartamento hanno rinvenuto il cadavere. Presenti anche un'automedica del 118, l'ambulanza del Vopi, i carabinieri. Al via le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, per il momento la tesi più accreditata è quella di un decesso per cause naturali.