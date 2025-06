Paura a Calvanico, 50enne cade in un dirupo È stata recuperata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato una donna questa sera a Calvanico, in località Frassineto. La sala operativa del 118 ha contattato i caschi rossi per recuperare una persona che, per motivi da accertare, è caduta in un dirupo. A quanto pare la 50enne si era allontanata da casa in stato confusionale. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con la squadra di Mercato San Severino e il nucleo speleo alpino fluviale. Una volta calatisi nel dirupo, i soccorritori hanno recuperato la 50enne, imbracandola e riportandola sulla sede stradale per consegnarla alle cure dei sanitari. Successivamente è stata trasportata all'ospedale di Salerno.