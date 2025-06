Tifo violento, emessi 4 Daspo per Liportese-Atletico Pagani I fatti risalgono al 10 marzo scorso

È stato emesso il D.A.S.P.O (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) da parte del Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, nei confronti di quattro uomini che in occasione dell’incontro di calcio a 5 “Liportese - Atletico Pagani”, valevole per il campionato LND Campania, si sono resi responsabili di condotte illecite tali da creare potenziali turbative per l’ordine pubblico.

I fatti risalgono al 10 marzo quando al termine della partita di calcio a 5, disputatasi presso il Pala Coscioni di Nocera Inferiore, alcuni giocatori della squadra dell’Atletico Pagani avevano dato inizio ad una lite con i giocatori della squadra della Liportese. Uno di essi, infatti, lanciava una bottiglia d’acqua contro i calciatori della compagine della Liportese e gli altri tre provavano a raggiungere gli spalti dove vi erano i tifosi della squadra nocerina: uno di essi cercava anche di impossessarsi di un casco da moto all’esterno per usarlo come oggetto contundente.

I quattro non riuscivano nel loro intento in quanto venivano fermati da Agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.

A seguito dell’Istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, su proposta del Commissariato P.S. di Nocera Inferiore, il Questore ha emesso il divieto di accedere a tutte le manifestazioni sportive calcistiche, anche relative al “calcio a 5”, per la durata di un anno, nei confronti di F. C., V.S., D’A. M., P. G. residenti a Pagani e a Sant’Egidio.

Le misure di prevenzione del DASPO sono state notificate ai quattro giovani dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore. I provvedimenti sono impugnabili nei termini previsti dalla legge.