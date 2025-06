Maxi-tamponamento sul raccordo Salerno-Avellino: sei persone in ospedale L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Baronissi

Un maxi-tamponamento si è verificato in mattinata sul raccordo Salerno-Avellino, in direzione sud, poco dopo lo svincolo di Baronissi. Nell'impatto sono rimasti coinvolti 4 veicoli (un camion e tre macchine). Sei le persone rimaste contuse e trasportate in ospedale per accertamenti: si tratta di due bambine e di una donna gravida che sono state condotte in codice rosso al "Ruggi". Altre tre persone sono state soccorse e trasferite in codice giallo negli ospedali di Salerno e Cava de' Tirreni. Fortunatamente le condizioni dei feriti non destano particolari preoccupazioni. L'incidente, tuttavia, ha provocato rallentamenti e caos nel tratto autostradale. La Polizia Stradale ed il personale dell'Anas hanno provveduto ad effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dal personale dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano e dalla Croce Bianca.