Pontecagnano Faiano: fiamme in una discarica abusiva I caschi rossi hanno messo in sicurezza l'area

Ancora una volta in fiamme una zona già sotto sequestro e più volte attenzionata. A Pontecagnano Faiano, località Magazzeno, in via lago di Caldonazzo, proprio alle spalle del centro sportivo Mary Rosy, i Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per spegnere le fiamme divampate in quella che è una discarica abusiva a cielo aperto.

I dettagli

Con l'ausilio di estinguente schiumogeno, i caschi rossi hanno provveduto a soffocare e raffreddare le fiamme in un'area già posta sotto sequestro dalla Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, ma che con cadenza ormai puntuale richiede l'intervento dei soccorritori; proprio all'inizio della primavera scorsa, l'ultimo intervento di una lunga serie.