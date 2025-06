Ospedale di Polla: aggressione al personale del Pronto Soccorso Ha riportato lesioni al volto e al naso e lo strappo di una ciocca di capelli

I delegati della RSU/RSA per la Cisl Fp Salerno, esprimono la totale e ferma condanna in merito alla grave aggressione subita ad un OSS del Pronto Soccorso di Polla da parte di un paziente, venerdì 6 giugno 2025, che ha provocato lesioni al volto e al naso, escissione di ciocca di capelli e la rottura degli occhiali da vista.



Un nuovo episodio di inaudita violenza scuote il personale sanitario. I fatti adesso coinvolgono anche realtà apparentemente più tranquille e meno caotiche, dove la situazione della sicurezza dei professionisti sanitari non era mai stata, almeno fin ora, così a rischio seppur si registra da molto tempo un aumento di atteggiamenti aggressivi da parte degli utenti afferenti al Presidio Ospedaliero di Polla.

L'appello

"Siamo in carenza cronica di personale - chiariscono i delegati della RSU/RSA per la Cisl Fp Salerno - e l’estate provocherà un aumento cospicuo di accessi al PS che espone sia i pazienti a gravi rischi, sia i lavoratori a un clima insostenibile. Le continue aggressioni sono figlie di una gestione inefficiente della sanità territoriale e la frustrazione dei pazienti si riversa sul personale del Pronto Soccorso che in numero ridotto, lavorano in condizioni di insicurezza e stress.

Abbiamo inviato una nota a riguardo ai vertici dell’ASL Salerno manifestando il nostro disappunto, affinché si intervenga quanto prima a far fronte a tutte le criticità del nosocomio, più volte evidenziate da questa organizzazione sindacale, sul fronte della sicurezza che rimane qualcosa di inaccettabile e intollerabile, sulle quali chiediamo un definitivo cambio di passo. La direzione dell’azienda deve prendersi carico di questa emergenza ed intervenire, prima che episodi del genere possano avere esiti infausti.



Esprimiamo vicinanza all’operatore coinvolto in questo brutto episodio di violenza gratuita e lo assisteremo in ogni percorso di tutela legale. Infine rivolgiamo a tutti un invito a un maggior senso di responsabilità e al rispetto del complicato lavoro degli operatori sanitari", concludono i sindacati.