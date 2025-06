Rubavano alcolici nei supermercati: denunciati tre cittadini georgiani Nascondevano negli abiti bottiglie di champagne e liquori costosi

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nella giornata di ieri, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria tre cittadini georgiani per il reato di furto aggravato. I tre individui, tutti domiciliati a Napoli, dediti a furti a danno di numerose attività commerciali nel territorio nazionale ed in provincia, specializzati in particolar modo in furti di alcolici, sono stati individuati a seguito di una denuncia per furto presentata dal titolare del supermercato Deco di Oliveto Citra, in riferimento a furti avvenuti il 5 febbraio e il 10 maggio.

Le indagini, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, avrebbero rivelato che il gruppo utilizzava un modus operandi consolidato: un complice fungeva da palo in un'auto a noleggio mentre gli altri due occultavano bottiglie di champagne e liquori costosi all'interno degli abiti per eludere i sistemi antitaccheggio. L'identificazione è stata possibile grazie alle banche dati di riconoscimento facciale e all’attività di indagine condotte dalla Polizia di Stato.

Da ulteriori indagini condotte dagli agenti è risultato che i cittadini georgiani avessero numerosi precedenti per furto e svariati Foglio di Via Obbligatorio in diverse città italiane; è stato inoltre emesso il provvedimento questorile del divieto di ritorno nel comune di Oliveto Citra per la durata di tre anni.

L'operazione odierna ribadisce con forza il messaggio del Questore di Salerno: il controllo del territorio è una priorità assoluta e le Forze dell'Ordine continueranno a lavorare incessantemente per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini.