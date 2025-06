Capaccio: mare mosso, quattro ragazzi trascinati a largo Hanno rischiato di annegare portati via dalla corrente

Quattro ragazzi sono stati salvati oggi in due diverse operazioni in mare a Capaccio Paestum. A metterli in difficoltà il mare molto mosso di queste ore. Hanno rischiato di annegare trascinati dalla corrente.

I dettagli

Due ventenni sono state salvate dai bagnini di un lido in contrada della Laura, per loro solo tanta paura.

L'altro salvataggio è avvenuto invece in località Porta di Ferro.