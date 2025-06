Cetara, tragedia nel giorno di San Pietro: 76enne travolto e ucciso Incidente sulla statale Amalfitana: il sindaco non parteciperà alla processione

Nel giorno della festa patronale di San Pietro, un tragico incidente ha scosso la comunità di Cetara. Intorno alle 5 un uomo di 76 anni è stato travolto ed ucciso mentre si trovava in sella alla sua bici elettrica. La vittima è un noto pescatore del borgo. L'incidente è avvenuto in località Collata, in direzione Erchie. L'anziano è stato travolto da un'auto, alla cui guida c'era una 22enne, anche lei originaria di Cetara. L'impatto non ha lasciato scampo al pescatore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sindaco Fortunato Della Monica, provato per quanto accaduto, ha fatto sapere che non parteciperà alla processione in programma questa sera tra le strade del borgo. Non è da escludere che possa essere annullato anche lo spettacolo pirotecnico in programma a mezzanotte.