Pontecagnano Faiano, spari all'esterno di una discoteca: ferito un buttafuori Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si sono vissuti istanti di terrore, la scorsa notte, all'esterno di una discoteca della costa sud di Salerno, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. Per cause ancora sconosciute, intorno alle 4.30, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno ferito un addetto alla sicurezza del locale. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma, dalle prime notizie raccolte, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che, attraverso il racconto di alcuni tesimoni e grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, sarebbero già riusciti a stringere il cerchio attorno ai presunti responsabili. Si tratterebbe di due persone, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Alle indagini su quanto accaduto la scorsa notte all'esterno della discoteca di Pontecagnano Faiano stanno dando il proprio contributo anche i carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore.