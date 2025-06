Sala Consilina, auto finisce fuori strada: feriti 5 giovani Sono stati trasferiti all’ospedale di Polla

Cinque giovani sono rimasti feriti in modo non grave in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa Sala Consilina. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada finendo contro un muretto. La vettura, finendo fuori strada, ha danneggiato anche una colonnina privata per la ricarica di veicoli elettrici. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno provveduto al trasporto dei ragazzi all'ospedale di Polla per le cure del caso. Nessuno dei feriti sarebbe in condizioni preoccupanti. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del mezzo incidentato.