Campagna, vola una lamiera: operaio 53enne in prognosi riservata Incidente nel cantiere dei dormitori per le maestranze che lavorano all'alta velocità dei treni

Un operaio di 53 anni è rimasto ferito a Campagna nell'area in cui è in corso la realizzazione dei dormitori per le maestranze che lavorano all'alta velocità dei treni. L'uomo appartiene ad una ditta esterna che sta realizzando il campo base per gli operai. Nella mattinata di martedì, a causa del forte vento, sono volate delle lamiere, una delle quali lo ha colpito alle spalle. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Eboli dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Campagna.