Eboli, rissa tra ragazzi finisce a bottigliate: 27enne grave in ospedale E' ricoverato in prognosi riservata, ferite altre due persone

Rissa nella notte ad Eboli dove una serata tra giovani è finita nel sangue. Ad avere la peggio sono stati tre ragazzi, due di 27 anni e uno di 28 anni. Per futili motivi, dinanzi ad un bar di piazza della Repubblica, è scoppiata una rissa, nel corso della quale i partecipanti si sono presi a bottigliate. Tre ragazzi sono finiti in ospedale al "Maria Santissima Addolorata": un 27enne è ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate. Meno gravi le condizioni degli altri due: l'altro 27enne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, mentre il 28enne se l'è cavata con 7 giorni di prognosi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare le persone che hanno partecipato alla rissa.