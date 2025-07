Calvanico, due auto distrutte dalle fiamme: una è di un consigliere comunale Potrebbe essersi trattato di un incidente

Notte di paura a Calvanico a causa di un incendio che ha distrutto due auto. Una delle vetture coinvolte dal rogo è di proprietà di un consigliere comunale di opposizione che, in passato, è stato anche assessore e ha fatto parte della maggioranza. Il fatto è accaduto nel cuore della notte. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, le fiamme sarebbero partite dalla vettura dell'amministratore per poi estendersi anche all'auto che era parcheggiata accanto.

Entrambe sono andate completamente distrutte. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un incidente, anche perché dai primi rilievi effettuati sul posto da caschi rossi e forze dell'ordine non sarebbero emersi elementi che possano far pensare ad un gesto doloso. Il consigliere comunale, tra l'altro, è stimato e benvoluto dall'intera assise che in queste ore non gli sta facendo mancare vicinanza e affetto per la disavventura che lo ha interessato.