Incidente stradale a Ascea: auto sbanda e finisce in un dirupo Sul posto i sanitari del 118

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Ascea. Per cause ancora non chiare un'auto è finita fuori strada in un dirupo.

I dettagli

Le persone a bordo della vettura sono riuscite ad uscire in tempo dall'auto, riportando solo lievi ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.