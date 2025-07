Minaccia le cassiere e fugge con i soldi: caccia al rapinatore del market Acquisite le immagini di videosorveglianza: indaga la Polizia

Ancora malviventi in azione in provincia di Salerno: un bandito ha assaltato il market di via Plava a Battiipaglia, a poca distanza dal centro e dalla stazione ferroviaria.

L'uomo, dopo aver minacciato le cassiere del "Qui Discount", è scappato con i soldi. Ad attenderlo, con ogni probabilità, anche un complice.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Battipaglia, guidato dal vicequestore Giuseppe Fedele.

Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato e della zona, con l'intento di risalire all'identità del malvivente.