La furia del vento mette in ginocchio Capaccio Paestum: danni e disagi Le raffiche hanno ribaltato anche una motrice

Una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina su Capaccio Paestum creando forti disagi in località Linora. Il sindaco Gaetano Paolino già dalle prime ore del mattino ha lavorato per coordinare gli interventi e valutare i danni con la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile. La forza del vento ha addirittura capovolto la motrice di un camion e sollevato attrezzature e recinzioni varie, sradicando alcune alberature in un'area verde da poco sistemata dal Comune.

Nel pomeriggio si sono concluse le operazioni per ripulire le aree colpite. Tutto è tornato alla normalità. La tromba d'aria, pur provocando danni, non ha avuto effetti particolarmente gravi.

"Stiamo ancora valutando - spiega Paolino - ma si tratta di situazioni che non destano particolare preoccupazione. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, solo tanto spavento. L'impegno quotidiano va nella direzione della costante opera di pronto intervento e di manutenzione su tutto il territorio comunale da parte dei competenti organi".