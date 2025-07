Bimbo di 9 mesi di Vibonati in ospedale: è stato operato nuovamente Il piccolo ora respira autonomamente, continua le indagini sulla vicenda

E' stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico il bimbo di 9 mesi di Vibonati arrivato in gravi condizioni in ospedale il 5 giugno scorso. Pietro è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli, ora però respira in modo autonomo. Ancora massimo riserbo sulle sue condizioni mentre proseguono le indagini della Procura di Lagonegro.

Le indagini

Al momento del suo primo ricovero all'ospedale di Sapri i sanitari notarono diversi lividi e fratture sul corpicino del piccolo, vennero allertate le forze dell'ordine, da lì partirono le indagini per chiarire cosa è accaduto al piccolo Pietro.