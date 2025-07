Lite in centro a Battipaglia, due persone ferite a coltellate Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Lite a colpi di coltello in pieno centro a Battipaglia. È accaduto nel tardo pomeriggio in via Carducci. L’episodio, su cui sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia, ha visto protagonisti due cittadini italiani. Alla base del dissidio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbero motivi personali. Entrambi hanno riportato ferite d’arma da taglio e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni, tuttavia, non desterebbero particolari preoccupazioni. I militari sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma è verosimile che, durante la lite, sia stato utilizzato lo stesso coltello.