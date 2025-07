Incidente sul lavoro a Pontecagnano: in ospedale un 39enne E' stato colpito da un carrello elevatore

Incidente sul lavoro nella serata di ieri nella zona industriale di Pontecagnano, presso il gruppo Sada. Per cause ancora da chiarire un carrello elevatore ha colpito un lavoratore di 39 anni.

I dettagli

Il malcapitato è stato soccorso dagli operatori del Vopi e condotto in ospedale per un politrauma, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.