Incidente sul lavoro a Pontecagnano, le precisazioni dell'azienda “Si è trattato di un incidente dovuto a un caso fortuito e non prevedibile"

Sul caso del 39enne ferito in un'azienda salernitana la stessa ha voluto chiarire in una nota quanto accaduto.

La nota

"Rispetto alle notizie inesatte ed imprecise diffuse da fonti non autorizzate relativamente a un incidente avvenuto all’interno dello stabilimento SADA PACKAGING SRL, nel pomeriggio di ieri, l’azienda intende precisare - esercitando il proprio diritto di rettifica - quanto segue: l’operatore stava spostando manualmente un carrellino porta lastre che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto ribaltandosi addosso all’addetto.

L’operatore è stato immediatamente soccorso dal personale adeguatamente formato in loco e, al solo scopo precauzionale, si è deciso di chiedere l’intervento del 118. L’operatore è stato dimesso nella serata di ieri con una prognosi di otto giorni. A lui vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione. “Si è trattato di un incidente dovuto a un caso fortuito e non prevedibile - spiega il lavoratore coinvolto - sto bene e mi riprenderò presto. Spiace solo leggere di ricostruzioni esagerate e fantasiose che rischiano di ledere l’immagine di un’azienda sicura sotto tutti i punti di vista e sempre vicina ai propri dipendenti”".