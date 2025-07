Accoltellata dal marito 7 volte, sopravvive: lotterò per i miei figli "Hanno bisogno della loro mamma, grazie di cuore a tutti"

"Grazie di cuore a tutti, Che mi state inondando di messaggi di affetto e vicinanza. Non ci sono parole. Mi sembra solo un’incubo. L’importante che sono viva e fuori pericolo. I miei angeli ed il pronto soccorso e reparto chirurgia di Cava mi hanno salvata. Lotteró come ho sempre fatto,per i miei figli in particolare che hanno bisogno della loro mamma. Un abbraccio a tutti".

I dettagli

Un messaggio sulla sua pagina social, così Veronica Casaburi, la 34enne accoltellata 7 volte mentre stava dormendo dal marito a Cava de' Tirreni tra lunedì e martedì scorso, ha voluto lanciare un segnale di speranza e ringraziare chi le è stato vicino in questi drammatici giorni.

Ricoverata all'ospedale di Cava de' Tirreni ora è fuori pericolo. A sferrare i colpi il marito che poi ha provato a togliersi la vita.