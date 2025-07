Casal Velino, incidente in moto: feriti due 19enni Il conducente del mezzo è ricoverato in prognosi riservata

Un incidente si è verificato nella notte nel centro abitato di Casal Velino. Ad avere la peggio due 19enni, rimasti feriti in seguito all'impatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma. Per cause ancora sconosciute il conducente del motociclo avrebbe perso il controllo del mezzo che sarebbe poi terminato in un marciapiede. Entrambi i ragazzi sono finiti in ospedale a Vallo della Lucania. Il conducente del mezzo è ricoverato in prognosi riservata, l'amico ha riportato politraumi e lievi ferite. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.