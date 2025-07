Furto di rame al Palasele di Eboli: danni per oltre 15mila euro Ad agire in tre, in corso le indagini

Un furto di cavi di rame, per un valore stimato superiore ai 15mila euro, è stato compiuto all'interno del Palasele di Eboli, in provincia di Salerno. Ad agire presumibilmente in tre che con precisione hanno manomesso i pozzetti e asportato centinaia di metri di rame dagli impianti elettrici del grosso impianto sportivo in via dell'Atletica.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero arrivati a bordo di un furgone e, dopo aver neutralizzato i poli dell'alta tensione, hanno prelevato il materiale, caricandolo rapidamente sul mezzo per poi dileguarsi. L'operazione, eseguita con modalità professionali, lascia ipotizzare un furto su commissione o comunque l'intervento di una banda esperta. In corso le indagini per risalire agli autori del colpo, mentre si lavora per il ripristino dell'impianto elettrico del palazzetto, attualmente fuori uso.