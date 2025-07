Incidente mortale sul raccordo autostradale Salerno-Avellino La tragedia è avvenuta poco prima dello svincolo Baronissi sud

Un tragico incidente si è verificato all’alba sul raccordo Salerno-Avellino in direzione nord. Per cause ancora ignote un’auto, è finita fuori strada e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo Baronissi sud. Nulla da fare per il 42enne che era alla guida, deceduto sul colpo.

Inutili i soccorsi dei sanitari dell’associazione La Solidarietà di Fisciano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto è rimasto chiuso per quasi due ore per consentire la rimozione dei veicoli e le operazioni di messa in sicurezza.