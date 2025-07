Choc a Mercato San Severino, uomo trovato morto in un'auto Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tragedia a Mercato San Severino dove un uomo è stato trovato senza vita in un'autovettura. L'agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata in un parcheggio di via Spiano, a pochi metri dagli svincoli autostradali. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'associazione La Solidarietà di Fisciano che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino per identificare la vittima - di nazionalità italiana - e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le primissime informazioni raccolte, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali.