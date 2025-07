Baronissi, incidente auto-scooter: giovane finisce in ospedale Il fatto è accaduto in Corso Garibaldi, polemica per i pericoli di quel tratto di strada

Un incidente stradale si è verificato in nottata a Baronissi. Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte e mezza su Corso Giuseppe Garibaldi, nel centro della cittadina della Valle dell'Irno. Nell'impatto sono rimasti coinvolti uno scooter ed un'auto. Il motociclo proveniva dalla traversa di via Buozzi, la vettura stava procedendo in direzione Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati. L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio è stato il giovane che era alla guida del ciclomotore, sbalzato dal mezzo e finito a diversi metri di distanza.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 (ambulanza Avis e automedica della Solidadietà) che hanno trasportato il ferito in ospedale a Salerno. Al momento le sue condizioni non sono ancora note. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

In strada si sono radunati anche tantissimi giovani e numerosi residenti, scossi e preoccupati per l'accaduto. L'episodio, tuttavia, ha anche riacceso il dibattito sulla pericolosità di quel tratto di strada, frequentatissimo in orario notturno da giovani e non che - spesso - lo percorrono ad alta velocità sulle due ruote, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.