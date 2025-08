Agropoli, parla il carabiniere-eroe: "Così ho salvato la donna in mare" L'audio-testimonianza del maresciallo Filippo Collana

Non ci ha pensato nemmeno un istante Filippo Collana, maresciallo dei carabinieri e comandante della Stazione di Colorno (Parma), che nella giornata di venerdì ha salvato in mare una donna che era in difficoltà e stava annegando. Il militare, che era in vacanza ad Agropoli con la sua famiglia, quando ha sentito le urla provenienti dall'acqua, ha subito intuito che stesse accadendo qualcosa di grave. A quel punto si è lanciato in acqua ed è riuscito a recuperare la donna straniera che, nel frattempo, aveva perso i sensi. Mentre la riportava a riva, Collana le ha praticato delle manovre che le hanno permesso di riprendere i sensi. Nell'audio diffuso dall'ufficio stampa del comando provinciale dei carabinieri di Salerno, la testimonianza del comandante che, a seguito dell'eroico intervento, ha dovuto anche recarsi in ospedale per alcune ferite riportate durante il salvataggio.