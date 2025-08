Montecorvino Pugliano: si ribalta il cestello, tre operai in ospedale Indagini in corso da parte dei carabinieri

Se la caveranno con qualche giorno di prognosi i tre operai che, nel pomeriggio di ieri, sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto a Montecorvino Pugliano. Il fatto si è verificato intorno alle 13.30. Gli operai stavano sistemando un'insegna pubblicitaria in via della Libertà quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato il cestello. I tre sono caduti da un'altezza di circa un metro e mezzo, rimanendo feriti, fortunatamente in modo non grave. Soccorsi dai sanitari del 118 (tra cui un'auto medica ed un'ambulanza della Vopi di Pontecagnano Faiano), i tre sono stati condotti all'ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti del caso. Un 29enne ha riportato una prognosi di dieci giorni, una 42enne di venti giorni e un 50enne di trenta giorni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed appurare i motivi che hanno provocato il ribaltamento del mezzo.