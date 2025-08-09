Esplosione in una fabbrica di Cicerale: grave un operaio Il 45enne ha riportato ustioni sul 60% del corpo. E' ricoverato a Salerno

Grave esplosione in una fabbrica di Cicerale, nel salernitano. Un operaio di 45 anni è rimasto ferito in modo serio, riportando ustioni su circa il 60% del corpo. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Ruggi" di Salerno, prima è stato intubato dal personale dell'elisoccorso.

La dinamica

L'incidente si è verificato nella zona industriale di Cicerale. L'operaio si trovava in una zona della fabbrica contenente sostanze altamente infiammabili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.