Roghi a Nocera, l'ira del sindaco: "Criminali, non vi daremo tregua" Quasi certa l'origine dolosa dell'incendio a "Sant'Ornato"

"Un atto vile e criminale che ha messo in pericolo vite umane e il nostro territorio, con l'unico intento di distruggere". Così il sindaco di Nocera Superiore ha commentato l'incendio in località "Sant'Ornato", che ha destato non poca preoccupazione e provocato diversi danni.

"Sono già in corso accertamenti e indagini da parte delle autorità competenti, che ringraziamo per l'impegno e la tempestività", ha fatto sapere il sindaco. Che poi si è rivolto direttamente agli autori: "Delinquenti senza scrupoli. Non avrete tregua. Non ci fermeremo finché non sarete assicurati alla giustizia. Vi daremo la caccia, uno a uno".

D'Acunzi rivolge, poi, "un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, ai volontari della Papa Charlie di Pagani, alla Polizia municipale e ai Carabinieri, intervenuti con prontezza e coraggio, evitando che le fiamme causassero danni ancora più gravi".