Incendio a Pontecagnano Faiano: distrutti due capannoni di un'azienda agricola Fiamme domate dai vigili del fuoco, in corso la conta dei danni. Indagini dei carabinieri

Paura nella notte in via Lago Lucrino a Pontecagnano Faiano dove è divampato un vasto incendio in un capannone di un'azienda agricola di circa 2000 metri quadri che si occupa dell'imbustamento di prodotti vegetali. Le fiamme hanno interessato due capannoni di oltre 500 metri quadri che che ospitavano tre celle frigo contenenti prodotti agroalimentari lavorati. Nell'incendio sono andati distrutti alcuni macchinari utilizzati per il lavaggio delle verdure, un autoveicolo cella-frigo e materiale per il confezionamento. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Eboli, Centrale Salerno, Giffoni Valle Piana, tre autobotti, un'autoscala e il carro aria per il ricambio delle bombole. Le fiamme sono state domate mentre i caschi rossi stanno provvedendo alla bonifica del sito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia per provare a ricostruire le cause dell'incendio.