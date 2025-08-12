Pagani, amalfitani rapinati in strada: portati via motorino, soldi e cellulari Sono stati minacciati con una pistola, indagini in corso dei carabinieri

Due giovani della Costiera Amalfitana hanno vissuto una serata da incubo nella città di Pagani. Intorno all'una e mezza, sono stati avvicinati da uno scooter di grossa cilindrata, in sella al quale c'erano tre persone con il volto coperto dai caschi. Uno dei tre ha estratto una pistola, costringendo i due amalfitani a consegnargli il loro motorino, i portafogli contenenti soldi e documenti ed i telefoni cellulari. Subito dopo i tre si sono dileguati. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che ora sono al lavoro per provare ad identificare i responsabili della rapina avvenuta la scorsa notte a Pagani.