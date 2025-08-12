Vietri sul Mare, blitz della Capitaneria: sequestrati ombrelloni e sdraio Erano state posizionate abusivamente su una spiaggia libera

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, nell'ambito dell'operazione estiva "Mare e laghi sicuri", il personale della Capitaneria di Porto - Guardia costiera di Salerno ha sequestrato un importante quantitativo di attrezzature (ombrelloni e sdraio) abusivamente collocate presso un tratto di spiaggia libera del litorale di Vietri sul Mare, restituendo alla libera fruizione un’area demaniale marittima di circa 400 metri quadrati e ripristinando la legalità su quel tratto di spiaggia. Sequestrati anche alcuni piccoli natanti abusivamente ormeggiati nello specchio antistante.

Il responsabile è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva, ai sensi dell'articolo 1161 del Codice della Navigazione.

L’intervento ha così garantito, ai numerosi turisti già presenti, l'accesso e l’utilizzo anche di quel tratto di spiaggia del litorale della città della ceramica, che è potuta tornare “libera”, nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del demanio marittimo.

Anche nella settimana di ferragosto e con più incisività, la Guardia Costiera di Salerno prosegue con il costante monitoraggio della legalità e del rispetto delle norme nell'ambito delle attività che si svolgono in mare e presso gli arenili di competenza.